Rally & Co, in Friuli super prestazione per la coppia Bottazzi-Magnani FOTO

Prosegue con ottimi risultati l'esperienza dell'equipaggio griffato Rally & Co, impegnato nel campionato italiano rally autostoriche che risponde al nome di Alessandro Bottazzi ed Ilaria Magnani.

In Friuli per il 28° Alpi Orientali Historic ennesima super prestazione per loro a bordo della consueta Opel Corsa GSI, vincenti nella classe 1600 J2 ma ancor più prestigioso il loro 10 ° posto assoluto davanti a vetture di tutt'altra potenza.

Al termine delle 8 prove in programma per oltre 90 km cronometrati il duo si dichiara molto soddisfatto e fiducioso di poter conquistare il titolo nazionale di classe come avvenuto nel 2023.

Prossima gara il glorioso Rally Elba Storico in programma a fine settembre.