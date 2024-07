Casapinta, in progetto infrastrutture di ricarica per veicoli elettrica - Foto archivio newsbiella.it

Il Comune di Casapinta pone tra i suoi obiettivi valorizzare l’aspetto ambientale e di vivibilità degli spazi pubblici, sfruttando le tecnologie innovative in ambito di mobilità sostenibile.

Per questo motivo la Giunta del 2 luglio ha approvato uno schema di protocollo d’intesa per la realizzazione di una rete di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici e gestione del servizio di ricarica.