Due giorni di festa a Sala Biellese: “Non ci resta che bere!”.

Due appuntamenti all'insegna dell'allegria e della festa: musica, spettacolo e buona birra!

È questa la ricetta proposta dalla Pro Loco di Sala Biellese in collaborazione con l'Associazione Nazionale Alpini – Gruppo di Sala Biellese, per gli eventi organizzati venerdì 19 e sabato 20 luglio, allestiti presso il Santuario della Madonnina di Sala.

Si inizierà il venerdì alle ore 19, con una gustosa griglia e birra, accompagnati dalla musica disco anni '70 '80 '90 di DJ Roby.

Proseguirà il sabato, sempre dalla ore19, con una griglia e birra, per una saporita cena e un po' di buona musica, in attesa dello spettacolo teatrale delle ore 21.

La compagnia dei Salassi per l'occasione riporterà in scena il divertente spettacolo “Non ci resta che ridere”: racconti inventati di un Principato mai esistito, ma con una storia fantastica.

Scritto e diretto da Daniel Baruzzo, lo spettacolo composto da 9 scene distinte, presenta una visione ironica di come poteva presentarsi, qualche secolo fa, la situazione politica e sociale dei tempi odierni. Una specie di tuffo nel passato con molteplici aspetti attuali, rivisitati in chiave ironico-medioevale: man mano scaturiscono diversi momenti esilaranti, fino al finale inaspettato, dove chi è al potere si rivela completamente inadeguato alle novità e ai cambiamenti!!!

Tra le fila del folto cast, attori ed attrici di lunga data e dilettanti all'esordio: Daniel Baruzzo, Simona Furgiuele, Luca Rovaretto, Natale Di Maio, Roberta Andreo, Agata Sarcì, Simona Tessarolo, Claudia Raimondo, Cosetta Marinello, Anthea Baruzzo.

Direttore scenico: Roberta Andreo. Aiuto scenico: Irene Franzo Graphic designer: Viviana Rametta.

Responsabile Luci, Suoni e Video: Roberto Perin.

In caso di maltempo lo spettacolo teatrale si svolgerà presso la sede della Pro Loco di Sala Biellese in via Ottavio Rivetti n. 3.

Vi aspettiamo numerosi!!!