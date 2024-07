La Valle Cervo piange la scomparsa di “Raffo”

Sono stati tantissimi i messaggi di cordoglio e vicinanza ai familiari di Raffaele Ramasco, mancato prematuramente nei giorni scorsi all'affetto dei suoi cari. Per tutta la Valle Cervo era semplicemente “Raffo”. L'addio sarà domani, alle 10.30, nella chiesa di Montesinaro, a Piedicavallo.

In segno di lutto, sono stati annullati gli eventi in programma nel paese, come riportato sui social dalla Pro Loco: “Piedicavallo e Montesinaro sono piccole comunità fortemente unite. La Fiera Valligiana avrebbe dovuto essere un evento per tutti gli abitanti e gli amici che sarebbero venuti a trovarci. In questo momento non ce la sentiamo di fare festa... Avvisiamo pertanto che, unitamente a tutte le associazioni del paese, si è deciso di annullare tutti gli appuntamenti del weekend del 19/20/21 luglio. Grazie per la comprensione”.