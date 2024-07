Nonno vigile, trasporto anziani e assistenza: a Cerrione il Comune cerca volontari

A Cerrione il Comune cerca volontari per i servizi di nonno vigile, assistenza in mensa e aiuto utile.

“Le persone che daranno la disponibilità verranno formate e in cambio del loro tempo messo a disposizione per le famiglie o il trasporto in ambulatori e ospedali di persone anziane, verrà riconosciuto uno sconto sulla Tari – spiegano dall'amministrazione - Il gruppo entrerà in cittadinanza attiva”.

Stasera, alle 21, avrà luogo l'incontro formativo sul programma di volontariato nei locali del Polivalente di Vergnasco, in piazza Banino.