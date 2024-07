Serie D, chiusi i termini per i ripescaggi: c'è anche la Biellese nelle 11 le domande di ammissione (foto di repertorio)

C'è anche la Biellese nelle 11 richieste di ammissione al prossimo campionato di Serie D. Come si legge nella nota della Lega Nazionale Dilettanti sono giunte al Dipartimento Interregionale alla chiusura dei termini previsti. La segreteria invierà poi entro giovedì la documentazione alla Co.Vi.So.D, la quale si esprimerà in merito il 15 luglio. Oltre ai lanieri, ci sono Barletta, Borgo San Donnino, Cjarlins Muzane, Crema, Gladiator, Tivoli, Bisceglie, Ciliverghe Mazzano, Giulianova, Zenith Prato.

“Le società che otterranno un parere positivo saranno inserite nell’apposita graduatoria per l’eventuale completamento dell’organico del campionato 2024-25 – si legge nel comunicato - I club che non risulteranno in possesso dei requisiti richiesti potranno invece presentare ricorso entro le ore 14 del 19 luglio. La Co.Vi.So.D esprimerà parere motivato alla Lega Nazionale Dilettanti sui ricorsi entro il 25 luglio”.