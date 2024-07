Calcio, per la Biellese il 25 luglio è il giorno del verdetto

La Biellese conoscerà il proprio destino il prossimo 25 luglio: in quella data, espletate le formalità di rito e di controllo dal punto di vista della documentazione prodotta, si potrà capire se la prossima stagione targata Prina vedrà il palcoscenico della serie D oppure ancora quella di Eccellenza.

L’impegno della società per richiedere l’ammissione alla categoria superiore è decisamente importante: 24.000 euro per l’iscrizione, più la fideiussione da 31.000. Entro il 16 luglio la Co.Vi.So.D esaminerà la documentazione prodotta dalla società che hanno titolo a disputare la serie D e subito dopo quelle ammesse all’eventuale ripescaggio con relativa graduatoria di ammissione.

Eventuali ricorsi saranno ammessi a partire dal 19 luglio ma il giudizio finale del 25 luglio sarà insindacabile proprio per permettere una preparazione confacente al campionato che si andrà a disputare. Dal punto di vista sportivo invece sono scesi a tre gli under obbligatori (erano quattro in precedenza) da schierare in campo per il prossimo campionato (in pratica un nato nel 2004/2005/2006) per la stagione che inizierà a partire dal mese di agosto.