Calcio: Biellese, Blotto nuovo presidente e Prina alla guida della prima squadra: “Sì al ripescaggio in Serie D”

Cambio della guardia ai vertici della Biellese: Luca Rossetto non è più il presidente della società sportiva. Al suo posto Alessandro Blotto (eletto nei giorni scorsi sindaco di Sagliano Micca) che sarà affiancato dal vice Matteo Cagliano e dal segretario Maurizio Dondi. Questa una delle principali novità emerse oggi pomeriggio, 16 giugno, nel corso della conferenza stampa, andata in scena al Relais Santo Stefano di Sandigliano. Il primo atto del nuovo corso sarà la presentazione della domanda di ripescaggio in Serie D. “Una riflessione seria, possibilmente allo Stadio Pozzo” sottolinea Rossetto, che resterà in società. Torna dietro la scrivania anche Davide Rota che ha guidato la prima squadra dopo il congedo di mister Davide Montanarelli: si occuperà di scouting. Confermato anche il direttore sportivo Massimo Varini.

La novità assoluta riguarda la panchina: ritorna, infatti, a 15 anni dall’ultima esperienza Luca Prina, con esperienze importanti in Serie B, in Lega Pro e Serie D con Virtus Entella, Mantova, Rezzato e Pro Patria, oltre alla Primavera del Chievo. “Un allenatore con un importante bagaglio di esperienza, con enormi capacità, voglia di costruire e una smisurata passione per la Biellese” commenta a caldo Rossetto nella sua presentazione. Nel corso dell’incontro con le testate locali, ha preso la parola anche la nuova guida della società bianconera: “Inizia un cammino nuovo – spiega Blotto, visibilmente emozionato – Parliamo di una squadra con una storia centenaria alle spalle e una tradizione radicata nel territorio. Vorrei che tornasse quel sentimento di appartenenza ai nostri colori, l’orgoglio di indossare questa maglia”.