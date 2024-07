Alpini, in Valle Cervo nuova illuminazione al Parco della Rimembranza a 100 anni dalla costruzione

Due giorni di festa in Valle Cervo per il centenario della costruzione del Parco della Rimembranza di San Giovanni d'Andorno. Alla conferenza di sabato sera, tenuta da Danilo Craveia, è seguita la cerimonia di domenica 7 luglio, con l'alzabandiera, la Santa Messa al campo e la processione, sulle note della banda musicale di Tavigliano. In tale occasione, sono stati benedetti i 158 cippi assieme all'inaugurazione della nuova illuminazione, a cura dei gruppi Alpini Valle del Cervo e Piedicavallo.

Presenti anche i sindaci dei paesi dell'alta valle del Cervo, tra cui Francesca Delmastro di Rosazza che, sui social, ha così commentato: “Parco istituito a seguito di un decreto del 1922, realizzato nel 1924 e per 100 anni manutenuto dalla comunità ed in particolare dagli Alpini. Grazie ai gruppi della vallata per essere stati da stimolo e per aver fortemente voluto impreziosire il parco con una nuova illuminazione. Grazie all'instancabile Pierluigi Touscoz per la dedizione di una vita per il Santuario di San Giovanni. Una comunità intera raccolta per ricordare i propri martiri”.