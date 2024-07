Rally: Buoni riscontri per la scuderia Biella Motor Team dall’8° Rally di Castiglione Torinese

Il migliora al traguardo è il navigatore Alessandro Mattioda che correva a fianco del lombardo “Linos” su una Skoda Fabia Rally2 evo: si è piazzato diciottesimo assoluto e diciassettesimo di classe Rally2. Ventunesimi nella generale ma soprattutto secondi di classe Rally4, il loro obiettivo stagionale nella Coppa Rally 1ª Zona, sono Massimo Lombardi e Erika Bologna con una Peugeot 208 GT Line. Quarantanovesimi Alessandro Colombo e Matteo Grosso con la loro abituale Peugeot 106 Rallye che hanno portato al quarto posto nella combattuta classe N2.

Quarto in classe K10 e sessantacinquesimo assoluto, il navigatore Ermanno Battaglin che correva con Ernestino Monti su una Opel Corsa GSi. Settantaduesima la Mini Cooper S su cui correrà Denise Bolletta al fianco di Massimiliano Di Martino si è aggiudicata il successo di classe RSTB1.6P.

Intensa l’attività dei gemelli Giovanni ed Elio Baldi in queste settimane estive. A fine giugno Giovanni, al volante di una Fiat 124 Abarth, si è piazzato secondo assoluto e primo di classe nello Slalom Bubbio-Cassinasco Storico in provincia di Alessandria mentre tra sabato 6 e domenica 7 luglio saranno entrambi in gara alla Cesana-Sestrière, corsa in salita valida per il Campionato europeo ed italiano per auto storiche. Giovanni sarà ancora al volante della Fiat 124 Abarth mentre Elio avrà tra le mani una Fiati 131 Abarth ex ufficiale. Nelle settimane successive Giovanni, sempre con la 124, prenderà parte anche allo slalom cuneese Bagnasco-Battifollo.