Da “Su Nuraghe” una paròla piemontèisa al mèis, Luglio 2024, “G” come “GÀIDA, GAGE/GAGI, GAGIURA”

Omaggio dei Sardi dell’Altrove alla terra di accoglienza, “omagià daj Sardagneuj fòra ’d Finagi” che fanno capo al Circolo culturale sardo “Su Nuraghe” di Biella - “gàida, gage/gagi, gagiura”” sono le parole che accompagnano il settimo mese dell’anno come si ritrovano in “Barba Tòni”, Barbo Toni Boudrìe, in Gianrenzo Clivio e nella ricca produzione letteraria di “Tavo Burat”, Gustavo Buratti Zanchi.

Gàida s.f. ▪ [abb.] gherone || e ‘l vej Piemont, grand òm di barolé, col ch’an Provensa a-j dijo «flourimand», con le gàide, le fërpe, ël gròss arleuri, l’alum e ‘l chiri grand coma ‘n drapò al buf ëd le montagne [Barba Tòni] = e il vecchio Piemonte, grand’uomo vestito all’antica [con calze e calzoni arrotolati al ginocchio], quello che in Provenza chiamano «uomo vestito alla moda fiorita degli antichi », con le increspature, i gheroni, i merletti, il grosso orologio, il cappello a lucerna grande come una bandiera al soffio delle montagne.

Gage / gagi s.m. ▪ pegno || i prontrai ‘n colié da argina e mè gamlòt an gage d’amor [Tavo] = preparerò un collare da regina e il mio manto da pastore in pegno d’amore || as arlamo ij sagrin dël cheur an gage j’ilusion a-j dësfrangio peuj an viage[Tavo] = le pene che si liberano dal cuore in pegno le illusioni le sfrangiano poi in viaggio.

Gagiura s.f. ▪ scommessa || an sl’eva meusia che ant ël sol gialsant con soe scume at anveuja a sostnì (la) toa gagiura [Clivio] = sull’acqua pigra che nel sole giallosanto con le sue schiume t’invita a sostenere la tua scommessa || e torna a l’é përdùa toa gagiura ‘d seugn [Clivio] = e di nuovo è persa la tua scommessa di sogno.