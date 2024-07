Energia, MASE: apre il portale per il Reddito Energetico Nazionale

È aperto il portale per richiedere il Reddito Energetico Nazionale, che sostiene la realizzazione di impianti fotovoltaici per le unità immobiliari residenziali di famiglie in condizione di disagio economico.

Sul sito del Gestore dei Servizi Energetici, che gestisce la misura per conto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, è ora possibile inviare la richiesta di accesso al contributo in conto capitale. Il Fondo nazionale Reddito Energetico, di natura rotativa e con risorse oggi pari a duecento milioni per il 2024 e 2025, punta a realizzare nel biennio almeno 31.000 impianti fotovoltaici di piccola taglia in favore di famiglie meno abbienti.

“Riscontriamo una grande attenzione su questo provvedimento – spiega il Ministro Gilberto Pichetto – che risponde a un duplice obiettivo: contrastare concretamente la povertà energetica e incrementare la diffusione delle rinnovabili. Parte, dunque, con il forte impulso del governo, una misura di elevato valore sociale ed ambientale”, conclude il Ministro.

Per le famiglie che non sappiano come individuare un’impresa installatrice sul territorio, il Ministero e il GSE hanno costruito anche una “Vetrina dei Realizzatori”, che consente di trovare per ogni area geografica operatori economici qualificati e in linea con i requisiti di aggiornamento e formazione obbligatori per installare e manutenere gli impianti fotovoltaici.