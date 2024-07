Ieri sera, poco prima delle 20, i Vigili del Fuoco del distaccamento volontario di Santhià è intervenuta in corso Aosta per un tamponamento tra due autovetture, entrambe alimentate a GPL.

Una volta sul posto, la squadra, in collaborazione con il personale sanitario di Santhià, ha provveduto al soccorso dei conducenti feriti, poi trasportati all'ospedale; in seguito, si è svolta la messa in sicurezza dell'area interessata. Presenti sul posto anche i Carabinieri di Casanova Elvo.