Conca di Oropa, i chiarimenti di Barbara Greggio: “Ecco cos'è stato fatto negli ultimi 5 anni”

Riceviamo e pubblichiamo:

“Apprendo dai giornali che nel convegno proposto da Mucrone Local è stato dichiarato che l’Amministrazione di Biella non ha fatto nulla per la Conca di Oropa e mi corre invece l’obbligo di segnalare, come ex assessore alla montagna quanto invece ho direttamente seguito nei 5 anni scorsi:

Funivia – investimento conseguito con accordo di programma tra Comune di Biella, Regione e Provincia di Biella di 5 milioni 800 per sistemazione del fine vita tecnico; abbiamo dovuto seguire fase di accatastamento durata veri mesi per rilievi vari e addirittura reperire documentazione storica mancante; si è dovuto procedere all’acquisizione dell’impianto da parte dell’Amministrazione Comunale ed attualmente sono al lavoro ingegneri specializzati sulle funivie dello Studio ALTEVIE EGGS Engineering Solution per chiudere studio di fattibilità tecnica economica per far partire quest'anno i lavori. Compito del nuovo assessore alla montagna sarà solo verificare la chiusura dello studio di fattibilità tecnica economica e far partire il bando per far eseguire i lavori quest’estate.

Busancano - stanno chiudendo studio per far partire i lavori quest'estate con 1milione 650 mila per ripristino della stessa reperiti dalla nostra amministrazione.

Ferrate Nito Staich, Scuola Oropa, Limbo – In aprile 2024 sono approvate in variazioni di bilancio per 60.000 per triennio 2024 – 2026 e sono state avviate le procedure per l’accatastamento delle stesse con l’Amministrazione provinciale.

Fontainemore: assegnato incarico al Cai- Soccorso Alpino per la ricognizione e la stima lavori necessari al ripristino tratto a favore della storica processione e nel 2023 sono stati seguite fattibilità dei lavori al guado sul torrente Trotta con Comunità Montana La Bursch con fondi ATO. Tutta la trattativa del percorso è stata seguita in accordo direttamente con il sindaco di Fontainemore dallo scorso 2023 ma i lavori sono stati programmati per la stagione 2024 per attendere lo scioglimento della neve per consentire il rispristino dell’area dopo l’inverno 2023/2024

Tracciolino - abbiamo stanziato 5000 euro per accordo di programma con provincia, comune di Pollone, comune di Sordevolo e comune di Occhieppo Superiore e Fondazione Biellezza. Abbiamo proposto ciclostazione zona pensilina bus per chiudere anello del Rosa già presentati a progetto Ponte passeggiata dei preti: stanno terminando studio e poi partiranno lavori per ripristino e regimazione ansa del torrente di Oropa grazie a fondo alluvioni recuperato dalla nostra amministrazione.

I tempi per reperire i fondi e assegnare i lavori, nell’ente pubblico sono dilatati ma come assessore alla montagna ho provveduto ad occuparmi delle problematiche segnalate ed ora tocca alla parte degli uffici tecnici assegnare i lavori ed al nuovo assessore seguire la dinamica per cui invito il neoassessore Sara Gentile, a verificare in amministrazione quanto mole di lavoro invece è stata svolta e portare avanti il lavoro già ampiamente intrapreso affinché il territorio possa fruire di quanto già fatto e non lasciare spazio ad una stucchevole propaganda.

A mio avviso il Biellese non ha bisogno di ulteriori polemiche interne per crescere e svilupparsi ma di studio e ricerca e di posizionarsi in un contesto internazionale in cui ormai la società moderna ci pone”.