Torna Filo a Milano unica: in scena dal 9 all’11 luglio.

Filo sarà presente a Milano Unica, che si terrà a Rho-Fiera Milano dal 9 all’11 luglio. Si rinnova così la sinergia di filiera tra due saloni che rappresentano il punto di rifermento internazionale nella proposta di filati e tessuti.

“Con la presenza di Filo alla 39a edizione di Milano Unica si rinnova e si rinsalda la collaborazione di filiera tra due momenti cruciali del processo di produzione dell’industria tessile-abbigliamento” – sostiene Paolo Monfermoso, responsabile di Filo – “Senza la qualità, l’innovazione e la sostenibilità dei filati proposti da Filo e dei tessuti proposti da Milano Unica non si potrebbe infatti avviare alcun discorso di qualità, innovazione e sostenibilità dei capi finiti. La sinergia tra Filo e Milano Unica è particolarmente interessante per i buyer stranieri che possono così avere un’idea complessiva dell’offerta tessile proposta dai saloni italiani di riferimento”.

A Milano Unica, Filo sarà presente con le proposte delle aziende che aderiscono al suo progetto sostenibilità, FiloFlow. Il profilo stilistico-creativo di Filo sarà invece rappresentato dal video “Ir-Reality Show”, con le ispirazioni dei “Dialoghi Creativi” realizzati da Gianni Bologna per la 61a edizione di Filo. Lo spazio riservato a Filo è situato all’interno dell’Area tendenze MUFamily, padiglione 3.

Vi aspettiamo!