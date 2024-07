Pellegrinaggio notturno Biella-Graglia-Oropa: un cammino di fede e condivisione.

Questo pellegrinaggio è nato nel periodo della pandemia, quando non si poteva svolgere in presenza il grande pellegrinaggio Macerata - Loreto (100.000 persone ogni anno vi prendono parte), in una sorta di gemellaggio a distanza. Si è scelto di fissare la data del pellegrinaggio a settembre, proprio per lasciare un po' di tempo tra la Macerata - Loreto e la Biella - Graglia - Oropa.

Uno degli elementi di unità tra questi due pellegrinaggi è l'affezione che alcuni amici hanno sempre avuto nel partecipare alla Macerata - Loreto, ma oltre a questo è significativo anche il fatto che, per andare da Biella ad Oropa, si passi per il santuario di Graglia, là dove è presente l'effige della madonna di Loreto, meta del pellegrinaggio iniziale.

Il desiderio è quello di invitare tutti coloro che sentono il bisogno di mettersi in cammino per ringraziare, per domandare e per rimanere in ascolto, ad unirsi a questo gesto per farlo diventare un gesto comunitario. Il pellegrinaggio, che inizierà con il saluto del Vescovo Mons. Farinella presso il vescovado di Biella, per poi snodarsi sulla strada che porta ad Occhieppo, Muzzano, Graglia e dalla Bossola percorrere tutto il Tracciolino fino ad Oropa. Durante il pellegrinaggio ci saranno momenti di preghiera con la recita del rosario, ascolto di brevi meditazioni e momenti di silenzio o di semplice condivisione del cammino. Sono previste tre soste per riposarsi e rifocillarsi: al santuario di Graglia, alla madonna del Piumin e all'incrocio con il sentiero Frassati al Tracciolino.

Il pellegrinaggio si terrà sabato 14 settembre 2024, al ritrovo in Piazza Duomo delle ore 20.30 seguirà la partenza alle 21.00, mentre l’arrivo alla Basilica è previsto per la Santa Messa delle 7.30. Il percorso di 31 km richiederà circa 9 ore.