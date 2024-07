Biella, il sindaco Olivero si presenta: “Dobbiamo promuovere Biella al mondo”

Il calo demografico, la crisi del commercio, il decoro urbanistico della città e del territorio, la riforma della macchia comunale, il nuovo piano regolatore e la digitalizzazione di quello attuale, la riqualificazione della zona del vecchio ospedale, investimenti su cultura ed eventi.

Queste, in estrema sintesi, le linee programmatiche del neo Sindaco di Biella Marzio Olivero, illustrate oggi durante il primo Consiglio Comunale della nuova legislatura.

“Vogliamo fronteggiare il calo demografico – afferma Olivero – riportare residenti in centro ed evitare che si allontanino delle periferie, dotare il Comune di un ufficio legale interno. Il nuovo piano regolatore avrà una dimensione sovracomunale in quanto occorre tenere conto dei comuni confinanti. Accogliamo positivamente la proposta di riqualificare il vecchio ospedale con la scuola di formazione per agenti polizia penitenziaria. Quanto al commercio, il calo, a mio parere, è stato causato dallo spostamento dal centro di uffici pubblici e banche: non dallo spostamento del mercato ne dagli gli Orsi. Infine promuovere Biella al mondo, a cominciare dall’Adunata Alpini 2025”.

Un emozionato Olivero ha ricordato la prima vola che è entrato a Palazzo Oropa: “Era una gita scolastica durante le elementari nel 1968. Ricordo l’austerità di quest’aula ed il rispetto che mi incuteva. Rispetto che provo ancora oggi per il ruolo di quest’aula, dove dovremo confrontare le nostre idee ed i nostri pensieri”.