Storie di Piazza presenta la rassegna "CineMATeatro".

Una settimana ricca di stimoli questa del 1-7 luglio perché si dà avvio ai laboratori per i giovani di CineMATeatro e a ben due spettacoli nel fine settimana. Il laboratorio si terrà tra Sagliano Micca e Miagliano con giovani di età compresa tra i 12 e i 18 anni.

Il teatro del fine settimana vedrà un doppio appuntamento con due eventi fiabeschi curati da Storie di piazza, con l’ausilio di Casa Bit di Torino (accademia del musical), un’opportunità in cui ragazzi della scuola di Torino incontreranno i ragazzi di Biella per lavorare sulle arti sceniche, due diversi spettacoli alla Bocchetta di Stavello il sabato e al Museo del Bramaterra la domenica. Il gruppo di 14 ragazzi di Torino e Biella, saranno affiancati dai professionisti di Storie di piazza e da insegnanti di Torino, in un percorso in cui recitazione, danza, teatro di figura e canto saranno elementi creativi fondamentali.

Sabato 6 luglio, dalle ore 20:30, un coinvolgente percorso teatrale per famiglie, a cielo aperto e bosco selvaggio nel cuore dell’Oasi Zegna: dal Labirinto di Stavello al bosco con sculture, un percorso guidato dal titolo Storie del bosco animato, ispirato dalle suggestioni naturali e artificiali presenti in loco.

Domenica 7 luglio nel pomeriggio, in località Casa del Bosco, a Sostegno, Storie di Fate canterine, uno spettacolo per famiglie in occasione dell’apertura del Museo del Bramaterra appartenente della Rete Museale Biellese.

Entrambi gli eventi di Storie di piazza Aps hanno il contributo di Fondazione CRB e della Regione Piemonte.

Sabato sera nel pieno dell’estate biellese (!) per Storie del bosco animato, 20 attori/danzatori/cantanti daranno vita ad un percorso nel bosco a partire dal Labirinto di Stavello (Bocchetta di Stavello) in cui le suggestioni artistiche permetteranno al pubblico di immergersi in un’atmosfera unica, nel buio della notte, lungo il sentiero del Bosco Animato, un luogo incantato dove fare magici incontri con il sogno, in uno spazio popolato da animali del bosco e piccole creature magiche. La storia, dal sapore iniziatico, metterà in profonda relazione i partecipanti con la natura circostante, gli elementi aria, acqua, terra e fuoco e gli animali che la abitano, immergendosi, in stile Storie di Piazza nelle storie locali e nella creatività. È consigliato abbigliamento comodo, scarpe da trekking, un ombrello (visto il tempo instabile) e una pila.

Al Museo del Bramaterra, a Casa del Bosco, frazione di Sostegno, Storie di piazza presenterà Storie di Fate canterine domenica 7 luglio 2024 dal giardino della villa ci sarà un percorso guidato e musicato che si snoderà lungo il sentiero delle vigne.

Casa del Bosco è conosciuta per essere un luogo di fate, gnomi e farfalle e la nostra associazione per il secondo anno consecutivo, proporrà storie legate al popolo invisibile, ma non solo storie anche momenti di canto e di danza. Il Museo del Bramaterra è collocato in una palazzina a due piani e nelle sue sale possiamo vedere gli antichi strumenti vitivinicoli: fiaschi damigiane, bottiglie, bottiglioni, imbuti, torchio, pigiatrici, tini per la raccolta dell’uva e molto altro. Dietro alla grande casa troviamo un piccolo giardino ed è proprio da lì che partirà lo spettacolo in cui personaggi vari fate, gnomi, animaletti del bosco mescoleranno canto, danza e teatro. Saranno sempre coinvolti gli attori di Storie di piazza e i giovani partecipanti al laboratorio di CineMATeatro.