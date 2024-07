Occhieppo Superiore, ecco la Giunta del confermato Sindaco Emanuele Ramella Pralungo - FOTO

Pier Giuseppe Bicego Vice Sindaco con deleghe a nuove tecnologie ed informatizzazione, e Daniele Crepaldi Assessore ad istruzione, cultura, biblioteca, servizi sociali.

Questa la Giunta che il confermato Sindaco di Occhieppo Superiore Emanuele Ramella Pralungo ha nominato durante il Consiglio Comunale di insediamento di ieri, lunedì 1 luglio.

Deleghe anche per i Consiglieri Comunali di maggioranza Antioco Mocci che si occuperà di manutenzione del patrimonio comunale, Zuleika Pasqual (politiche sanitarie, rapporti con le ASL, rapporti istituzionali con il Consorzio IRIS), Luca Pelle (gestione del patrimonio comunale, sport), Alessandra Serra (manifestazioni).

In maggioranza anche Giovanna Prato, nuovo Presidente del Consiglio Comunale.

Sui banchi dell’opposizione il candidato sindaco Guido Dellarovere, Daniele Pezzo, Luciano Curulli.

“Grazie di cuore a tutti per avermi rinnovato la fiducia – dice il Sindaco Ramella Pralungo - È un onore immenso servire il comune dove sono cresciuto. Ringrazio il Vicesindaco Bicego, tutta la giunta e il consiglio. Un grazie speciale al consigliere uscente Pozzato per tutto li lavoro immenso fatto in questi anni. Sono certo che continueremo comunque a camminare insieme. Auguro a tutti un buon inizio di mandato e che questo cammino sia proficuo per il Consiglio Comunale, ma soprattutto per tutti gli Occhieppesi e per il futuro di Occhieppo Superiore".