Rivelato il tesoro di Biella: trova per caso 500mila euro in gemme

Aggiornamento di lunedì 1° luglio, ore 10:40.

Il noto gemmologo e star di TikTok, Enzo Cardente, è stato chiamato per valutare il tesoro biellese. Nel suo video ha confermato che la scoperta includeva numerosi altri minerali e pietre dure di valore indubbio. Storicamente, l'area biellese ha avuto forti legami con l'Africa per motivi lavorativi, il che potrebbe spiegare la presenza di tali gemme: “Un diamante grezzo e due smeraldi dal valore immenso – ci conferma il gemmologo – Questi tre pezzi potrebbero ammontare a un valore di 500mila euro, più tutto ciò che è stato rinvenuto nel resto del magazzino”.

Un tesoro insolito che cambierà di certo la vita del fortunato offerente:

Di professione gemmologo Enzo Cardente è una star dei social, a vedere i suoi profili, in cui dispensa consigli e fa un lavoro interessante come quello di peritare il valore di preziosi. Roma, Napoli e Milano i luoghi in cui opera. L’inflessione gergale tradisce origini romane e anche un po’ di simpatia. Ma quello che ci ha colpito è un video in cui Cardente viene a Biella chiamato da una persona, di professione cuoco, che ha comprato all’asta una cantina in cui sono stati rinvenuti dei preziosi, tra cui un grezzo di diamante e altri minerali dall’indubbio valore. Il filmato montato con estrema velocità testimonia la fortuna del proprietario della cantina che, presumiamo, per una cifra modica, si sia ritrovato con una fortuna colossale di cui disporre, il tutto documentato davanti alle telecamere in cui l’unica persona non riconoscibile è proprio il titolare di questa fortuna improvvisata. Sembra il remake di una di quelle trasmissione americane fortunate come il Banco dei Pegni, in cui le persone cercano di capitalizzare proprietà antiche sconosciute. Adesso piano con il cercare in cantina tesori nascosti, siamo a Biella patria dei risparmiatori, ma fortune del genere non sono così usuali. È certo, però, che guardando in archivio qualche cosa la trovo pure io. A proposito io ho una collezione completa di figurine panini anno 1973/74 tra cui la famosa figu di Pizzaballa, quasi quasi chiamo un perito.