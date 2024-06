A Bornasco c'è l'Ulde Beer Fest, si comincia stasera con musica e panissa

A Bornasco domani, venerdì 28, sabato e domenica è in programma l'Ulde Beer Fest. L'apertura dell'evento è alle 19 , alle 20 ci sarà l'apertura dello stand gastronomico e musica con Dj Trope.

Sabato 29 Giugno

Dalle 15 si è tenuta la Gara di rigori a calcetto nel Campetto per bambini e ragazzi con ricchi premi, quindi alle 20 l'Apertura dello stand gastronomico con Panissa degli Amici di Arro e musica!

Domenica 30 Giugno alle Ore 10,00 - Gita a 2 e 4 ruote sulla Serra e Valle Elvo "Motori sulla serra" in collaborazione con il gruppo Protectors LE MC Italy di Biella e Club Amici della 500 con aperitivo offerto a Villa Mossa dal Comune di Occhieppo Inferiore. Alle 12,30 - ci sarà il pranzo di chiusura con porchetta su prenotazione.

Si tratta di una festa di beneficenza in memoria del grande amico Ulderico che manca da 21 anni. Il ricavato della manifestazione verrà donato come contributo all'iniziativa "Una goccia per un sorriso " per l'Ospedale di Biella, Reparto Pediatria Per l'acquisto di attrezzatura essenziale per i neonati.