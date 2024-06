L'ente Parco Ticino e Lago Maggiore cerca nuove figure

"Sono molto soddisfatta - commenta la presidente EriKa Vallera - perché abbiamo sbloccato una situazione ferma da anni. I primi neoassunti sono già entrati in servizio e a breve arriveranno nuove risorse. Abbiamo presentato con puntualità il piano dei fabbisogni lo scorso anno e l'aggiornamento quest'anno in modo tale che la Regione potesse autorizzare turn-over e nuove assunzioni. In questa fase stiamo dando priorità alle procedure di mobilità, come vuole la normativa vigente."

Le domande andranno presentate entro il 17 luglio su https://www.inpa.gov.it/