Cabbia Srl rivoluziona la pulizia delle superfici metalliche: scopri in video la tecnologia laser.

Cabbia Srl dal 1990 è sinonimo di garanzia e affidabilità nella lavorazione e nel trattamento delle superfici di metallo, pietra e legno. Fabrizio e Doriano hanno saputo specializzarsi in lavori di verniciatura, sabbiatura, pallinatura e zincatura a spruzzo. Dal 2005 hanno ampliato il loro salone fino a coprire 1500 mq di superficie e oggi sono forti di camion a 3 assi e gru che permettono lavorazioni di superfici, anche di grandi dimensioni.

Oggi Cabbia ha inserito un nuovo e moderno strumento per migliorare ulteriormente il servizio offerto alla clientela: una macchina per la pulizia laser delle superfici metalliche, un sistema avanzato che grazie a una tecnica innovativa rimuove ogni residuo di sporco, ruggine, muffe, vernici, graffiti, ma anche grassi e oli, in un batter d’occhio.

Guarda il laser in azione:

Il laser riesce a far letteralmente evaporare il materiale in eccesso dalle superfici metalliche e, grazie al principio dell’ablazione, rimuovere uno strato superficiale lasciando intatto e lucente il particolare trattato.

La pulizia laser non solo velocizza notevolmente la lavorazione, ma migliora la qualità del trattamento, sostituendosi così ai metodi tradizionali di rimozione che spesso sfruttavano sostanze tossiche e nocive per la salute e per l’ambiente.

La nuova tecnologia permetterà di sveltire le lavorazioni e renderle ancor più efficaci, preservare ogni superfice metallica e rimuovere ogni residuo. Cabbia Srl offre al cliente un servizio personalizzato, sulla base di ogni esigenza.

Vieni a scoprirlo presso Zumaglia (BI), via Case Sparse, 2.

Per ulteriori informazioni:

Sito web: https://cabbiasnc.com/

Numero telefonico: 15.562.400 contattare Fabrizio e Doriano per chiedere informazioni sulle differenti lavorazioni.