Cabbia, uno specialista biellese per proteggere i metalli, dal campo civile a quello industriale, FOTO

Dalla passione per rimettere a nuovo metallo e carrozzeria industriale, i cugini Fabrizio e Doriano hanno dato vita nel 1990 a "Cabbia" un'azienda leader nel campo della verniciatura e della sabbiatura. La loro storia racconta di una visione che ha portato l'azienda a strutturarsi negli anni, con attrezzature che permettessero lavorazioni sempre più performanti.

L'azienda

Lavorazioni per i metalli nella grande industria? Messa a nuovo di grandi strutture in metallo? Pallinatura? Sabbiature di carrozzeria, moto e termosifoni? Cabbia S.r.l. si occupa, da oltre 30 anni, di lavorazioni professionali e uniche su tutto il Nord- ovest, dalla sabbiatura alla zincatura. L’azienda si distingue per tutta una serie di lavorazioni di qualità, al servizio di grandi imprese e industria imprese e anche di privati.

Fiore all’occhiello di Cabbia S.r.l. si rivela il processo di zincatura, che semplice e veloce, permette di proteggere carpenteria e particolari metallici dalla ruggine e dalla corrosione: proteggendoli nel tempo da intemperie e deterioramento. Tramite il processo di zincatura a spruzzo è possibile allungare la vita di manufatti nuovi o già deteriorati: un ottimo investimento per mantenere inalterati i metalli nel tempo.

La lavorazione

Per effettuare la protezione di un metallo, occorre eliminare ogni residuo superficiale mediante sabbiatura, per evitare che il materiale possa continuare a degradarsi. A seguito del trattamento, tramite una pistola a pressione, si spruzza sulla superficie zinco puro al 99,9%, per permettergli di entrare in profondità di ogni imperfezione o cavità microscopica, aderendo perfettamente alla superficie trattata.

Grazie a questo semplice ma innovativo processo, lo zinco ricoprirà perfettamente ogni difetto e terrà lontana ruggine e deterioramento, sicuri che i metalli possano mantenere la propria integrità. Durante la lavorazione i materiali non subiscono deformazioni e saranno utilizzabili immediatamente.

Durante il corso degli anni, Cabbia ha incrementato le lavorazioni e dai soli 200 m2 di stabilimento è passata a 2000. Grazie all’esperienza acquisita oggi propone numerose lavorazioni su pezzi che possono raggiungere i 100 quintali di peso.

Vicina e versatile, l’azienda di Zumaglia offre lavorazioni di sabbiatura, pallinatura e verniciatura, per rendere resistenti, durevoli ed efficienti tutti i materiali metallici.

Per ulteriori informazioni:

Sito web: https://cabbiasnc.com/

Numero telefonico: 15.562.400 contattare Fabrizio e Doriano per chiedere informazioni sulle differenti lavorazioni.