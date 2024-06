Calcio, nuovo allenatore in casa Cossato: ecco Carmine Negri

L'Asd Città di Cossato comunica che per la prossima stagione calcistica, 2024-25, alla guida tecnica dell' Under 16 è stato nominato l'allenatore, qualificato Uefa, Carmine Negri.

“Il Mister, ex Tecnico del centro federale Figc di Oleggio, vanta esperienza sia nelle categorie dell'Agonistica sia in quelle della Scuola Calcio (Sisport – Juventus) – spiegano dalla società - Negri, che è anche Istruttore di Tecnica Individuale, sarà coadiuvato dal vice, Laureato in Scienze Motorie, Bragato Elia”.