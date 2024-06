Sala Biellese, iniziata la legislatura del Sindaco Stefania Massera - FOTO

“Ringrazio i cittadini per il supporto dimostrato in questi ultimi mesi ma soprattutto nei seggi l’8 ed il 9 giugno scorso. Un supporto che, ad essere sincera, non immaginavo essere così grande”.

Questo un estratto del discorso che il neo Sindaco di Sala Biellese, Stefania Massera, ha tenuto durante il Consiglio Comunale di insediamento di martedì 25 giugno, durante il quale Stefania Massera ha giurato e nominato la sua Giunta.

Il nuovo Vice Sindaco è Alessandro Marzanati, che avrà le deleghe ad ambiente, protezione civile, personale, cimitero e servizi cimiteriali, lavori pubblici, urbanistica, edilizia privata. Assessore è Claudia Raimondo che si occuperà di manifestazioni, associazionismo, istruzione, giovani, turismo, promozione del territorio e cultura.

“Io – precisa il Sindaco – eserciterò le deleghe a commercio, bilancio ed assistenti sociali. Gli altri consiglieri saranno coinvolti in commissioni che opereranno nelle varie materie della Giunta”.

In Consiglio Comunale la maggioranza che esprime il Sindaco Massera è formata dagli stessi Marzanati e Raimondo, e dai Consiglieri Comunali Valter Bernardo Scavarda, Pietro Folino, Dino Cossavella, Ramzy Akhdar, Stefano Masserano.

Sui banchi dell’opposizione la candidata sindaco Roberta Morino insieme a Lorena Mantovani e Daniela Marzari.