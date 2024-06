Dal Nord Ovest - Auto in fiamme, il conducente si ferma e si mette in salvo

Nelle prime ore di questa mattina, venerdì 28 giugno, i vigili del fuoco di Pinerolo sono intervenuti a Bibiana, in via Pinerolo, per l'incendio di un'autovettura avvenuto a causa di un malfunzionamento durante la marcia.

Il conducente ha accostato a bordo strada, uscendo dall'abitacolo incolume. La squadra 71 ha estinto l'incendio, messo in sicurezza l'auto e verificato con l'utilizzo di una termocamera (un visore che permette di "vedere" la temperatura degli oggetti) la completa estinzione del rogo.

Presenti sul posto i carabinieri della stazione di Bricherasio.