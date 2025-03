Dal Nord Ovest - Autobus butta giù un muretto e finisce nel Po: autista morto

Momenti di grande paura nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 26 marzo, a Torino. Poco prima delle 17.45 un autobus turistico ha sfondato un muretto, finendo nelle acque del Po.

Nel giro di pochi istanti si sono mobilitati i soccorsi e i Vigili del Fuoco per un rapido intervento. L’autista è stato recuperato e sono in corso attività di ricerca di eventuali ulteriori persone o di passanti coinvolti nell’incidente.

Pare infatti che il mezzo fosse privo di passeggeri, al momento. Purtroppo il conducente, un uomo nato nel 1961, è stato riportato fuori dalle acque privo di vita. Forse un malore gli è stato fatale, mentre stava facendo manovra in retromarcia nel punto di piazza Vittorio che imbocca il lungo Po Fred Buscaglione.

Il mezzo è caduto dalla rampa che porta ai Murazzi: nel cadere il bus ha urtato tre persone, subito prese in cura dal 118, per fortuna in codice verde: si tratta di tre donne che sono state subito trasferite al Cto.

I primi a soccorrere sono stati dei canottieri che si trovavano nelle vicinanze. Sul posto per i Vigili del Fuoco sono giunte squadre della centrale e di Lingotto, il funzionario di guardia, i sommozzatori, un nucleo elicotteri, il nucleo saf (speleo alpino fluviale), l’autoscala e l’UCL che è l’unità di coordinamento e comando locale.

Chiuso il ponte della Gran Madre a seguito dell'accaduto. Chiusi, al momento, anche gli accessi al ponte Vittorio e il lungo Po Diaz e Cadorna. Sul posto è giunto il sindaco Stefano Lo Russo, con l’assessore alla Sicurezza Marco Porcedda e il comandante della Polizia Locale Roberto Mangiardi.