Il veliero di San Giovanni o di San Pietro, un'antica tradizione che affascina ancora

Basta prendere un contenitore di vetro, come un vaso, una caraffa, un ampio bicchiere, metterci dentro dell'acqua, lasciarci cadere dentro l'albume di un uovo e mettere il contenitore a riposare per l'intera notte sull'erba di un prato o in alternativa sul davanzale di casa. Quando? nella notte tra il 28 e il 29 giugno. Fondamentale è che il contenitore permetta all’acqua di assorbire la rugiada.

L’albume a questo punto si cristallizzerà assumendo la forma di una barca, grazie ai movimenti delle molecole d’acqua che rappresenterà non solo un omaggio al santo, ma anche un indicatore delle condizioni meteorologiche future. Se la barca ha le vele aperte, si prevede infatti bel tempo; se diversamente le vele saranno invece chiuse indicano pioggia imminente. Un veliero con molte vele aperte promette un’annata prospera.

Secondo la leggenda sarebbe lo stesso apostolo San Pietro, essendo stato pescatore, soffierebbe all’interno dei contenitori, facendo apparire la forma della barca.

E' una tradizione popolare diffusa soprattutto nelle campagne del Nord Italia, in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino, ma anche Lombardia, Emilia, Liguria e Piemonte, e in alcune zone della Toscana.