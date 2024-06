Burcina, revocata l'ordinanza di chiusura

"I lavori più rilevanti sono terminati - commenta la presidente dell'ente parco Ticino cui fa capo la Burcina Erika Vallera - e nella mattinata di oggi è stato effettuato un sopralluogo congiunto fra Comune di Pollone e Comune di Biella per le valutazioni di pubblica sicurezza, a seguito del quale il Sindaco di Pollone ha revocato l'ordinanza di chiusura. Sono molto contenta di questa riapertura e di esserci riusciti in tempi veramente rapidi, non era affatto scontato. Ringrazio ancora tutti quanti per il grande impegno e la disponibilità".