Mission Innovation 2.0: MASE presenta cinque bandi da 200milioni di euro.

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, con il supporto scientifico di RSE – Ricerca sul Sistema Energetico, ha lanciato cinque nuovi avvisi pubblici per un totale di 200 milioni di euro. L'iniziativa rientra nel quadro di "Mission Innovation 2.0" e punta a finanziare progetti di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica nelle Missioni "Green Powered Future" e "Clean Hydrogen".

Gli ambiti di intervento riguardano le fonti rinnovabili non programmabili, la flessibilità e l’accumulo energetico, la digitalizzazione delle reti, gli elettrolizzatori e le reti ad idrogeno, il bioidrogeno e i biocarburanti.

“Il Ministero – ha dichiarato il Ministro Gilberto Pichetto – sostiene il percorso intrapreso dal nostro Paese verso l’innovazione tecnologica pulita e la ricerca in campo energetico, per accelerare la transizione verso la decarbonizzazione dei settori industriali e un’economia sostenibile.”

I nuovi bandi, pubblicati il 4 aprile, seguono quello già emanato lo scorso 31 dicembre su Materie Prime Critiche e Strategiche. Le proposte potranno essere presentate da imprese in qualità di capofila, in partenariato con altri soggetti come enti di ricerca, università e partner industriali.