Pollone: Tromba d'aria in Burcina abbatte diversi grossi alberi. AIB al lavoro sino a notte inoltrata FOTO

Il maltempo di ieri pomeriggio si è accanito anche sul Parco della Burcina a Pollone abbattendo diverse grosse piante lungo una fascia, colpita dalla tromba d'aria, che dal fondo valle sale fino in cima.

La squadra AIB Biella Orso ha lavorato sino a notte inoltrata per liberare il passaggio dei mezzi autorizzati che hanno accesso al parco e ai visitatori che percorrono il tracciato che lo attraversa.

Nella giornata di oggi i Guardia Parco effettueranno un sopralluogo per verificare esattamente la situazione e le azioni di intervento per la messa in sicurezza e il completo ripristino, coadiuvati dai volontari AIB abilitati per il taglio.