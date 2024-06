Vigliano, terzo mandato per il sindaco Vazzoler: giunta confermata, con D'Andrea vice FOTO

Alla presenza di tante persone, ha avuto inizio la nuova consiliatura di Vigliano Biellese. A presiederla il sindaco Cristina Vazzoler, confermata alla guida del paese per il terzo mandato di fila con il 53,25% dei voti.

Luogo designato per la cerimonia di insediamento la biblioteca comunale, dove il primo cittadino ha prestato giuramento e delineato i punti salienti del suo prossimo mandato: “Si è lavorato in modo serrato e, alla fine, l'impegno è stato premiato con la scelta della popolazione – spiega – I cittadini hanno visto e giudicato la nostra azione di governo: bilancio in ordine, una fiscalità tra le più basse del Biellese, riqualificazione degli edifici pubblici, manutenzione costante del verde e delle strade. Ora, spetta a noi non deluderli e rispondere alle attese della popolazione”.

Nel suo discorso, Vazzoler ha posto la massima attenzione “alle scuole, assieme allo sport, alle iniziative culturali e ricreative del paese. Senza dimenticare la cura del territorio e degli spazi urbani, con nuovi progetti all'orizzonte, volti a promuovere il paese e le nostre attività economiche. Si proseguirà con la strada intrapresa e l'idea del parco fluviale prenderà forma”.

In seguito, sono state assegnate le deleghe ai membri della giunta, confermati in toto come da previsione: l'unica novità è Luca D'Andrea, nuovo vicesindaco, che si occuperà di sport e politiche giovanili; assieme a lui, saranno presenti gli assessori Valeriano Zucconelli (lavori pubblici, ambiente, viabilità e urbanistica), Elena Ottino (istruzioni e politiche sociali) e Pier Paolo Fila Robattino (bilancio, semplificazione amministrativa, lavoro, attività produttive, Protezione Civile e servizi cimiteriali). In maggioranza, saranno presenti anche i consiglieri Stefano Santambrogio, Valentina Salviati, Monica Magliola e Marianna Mariotti.

Tra le fila della lista di minoranza “Uniamoci per Vigliano, figurano Manuela Rossin, Martina Fossati e Filippo Fassina, guidati da Donatella Poggi. Proprio quest'ultima ha segnalato alcune criticità che la nuova amministrazione dovrà affrontare: “Penso solo ai servizi scolastici o alla pulizia dei rii. Nostro compito sarà quello di vigilare e compiere il nostro dovere in maniera costruttiva”.