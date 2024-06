Cossato, bis per il sindaco Moggio: Furno Marchese è il vice, Benato il presidente del consiglio FOTO

“Sono stati 5 anni di duro lavoro, intenso e ricco di sfide, affrontate in maniera coesa. 5 anni contrassegnati, purtroppo, dal Covid che ha segnato la nostra società. Il risultato elettorale ottenuto è il frutto dell'impegno di tutti e i cittadini ci hanno premiati. In noi, hanno visto una Cossato al passo dei tempi”. A parlare il sindaco Enrico Moggio nel discorso di insediamento, avvenuto ieri sera, 26 giugno, nei locali di Villa Berlanghino, che ha visto la presenza di diversi cittadini (tra cui l'ex Claudio Corradino). Il primo cittadino è stato confermato alla guida del Comune per il secondo mandato di fila, con il 62,15% dei voti.

In tale occasione, ha nominato i membri della nuova giunta, con le conferme di Carlo Furno Marchese e Sonia Borin: il primo, oltre al ruolo di vice, avrà viabilità, trasporti, sicurezza stradale, servizi cimiteriali, politiche energetiche e ambientali. Borin, invece, seguirà la pubblica istruzione, scuola e servizi scolastici, assieme al turismo ed ecomuseo, famiglia, pari opportunità, asilo nido.

A loro si uniscono tre nuovi assessori: all’ex presidente del consiglio comunale Mariano Zinno sono state assegnate le deleghe relative a cultura e eventi, lavori pubblici, pianificazione urbanistica, edilizia privata, manutenzione e conservazione del patrimonio mentre a Barbara Imperadori spetterà il bilancio, programmazione e società partecipate, innovazione, politiche giovanili. Anche in questa legislatura, ci sarà un assessorato esterno, assegnato a Roberto Poletti: si occuperà di attività economiche, progetti europei, industria e artigianato, rapporti con le frazioni, parchi e giardini e arredi urbani.

Eletto anche il presidente del consiglio: sarà Stefano Benato, affiancato dal vice Cristina Bernardi. In maggioranza prenderanno posto anche gli ex assessori Felice Bocchio Chiavetto e Pier Ercole Colombo (ieri assente), assieme al capogruppo Alessandro Piccolo e le new entry Marianna Viola e Raffaella Tarino. Tra i banchi dell'opposizione torna dopo 20 anni Fabrizio Cavalotti, affiancato dal figlio Alessandro, Marco Barbierato, Barbara Bancheri e Stefano Revello.

Proprio con quest'ultimo, non sono mancate le polemiche nel corso dell'annuncio della giunta, nonostante l'apertura al dialogo del sindaco Moggio: “Si collaborerà se i toni saranno meno accesi e si assisterà ad una leale collaborazione”. Immediata la replica della guida della lista “Siamo Cossato con Cavalotti”: “Presteremo massima attenzione e si lavorerà per portare in consiglio i nostri punti. Faremo un'opposizione seria”.