Piazzo, attenzione alla viabilità. Da lunedì senso unico in via Avogadro

Settimana difficile per chi dovrà attraversare il quartiere del Piazzo. Da lunedì 1 luglio per lavori presso uno stabile, secondo un'ordinanza del Comune è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in via Avogadro angolo Piazza Cucco dalle ore 8.00 alle ore 18.00 dal giorno 01.07.2024 al giorno 20.07.2024 eccetto sabati e festivi.

E’ inoltre istituito il senso unico di marcia in via Avogadro dall’intersezione con via Cavour/Juvarra (Bottalino) sino a Piazza Cisterna (esclusa) dalle ore 8.00 alle ore 18.00 dal giorno 01.07.2024 al giorno 20.07.2024 eccetto il sabato e i festivi.

Nello stesso periodo è istituito il divieto di transito in via Avogadro, da Piazza Cisterna a Piazza Cucco angolo via Avogadro per la temporalità di cui al punto.

E’ istituito l’obbligo di svolta a destra per chi, proveniente da Piazza Cucco si immette in via Avogadro e l’obbligo di svolta a sinistra per chi, proveniente da Costa del Piazzo, si immette in via Avogadro dalle ore 8.00 alle ore 18.00 dal giorno 01.07.2024 al giorno 20.07.2024.