Masserano, tanti visitatori alla festa di Beltane ma è l'ultima edizione?

La festa di Beltane ha richiamato, come tutti gli anni, un gran numero di persone. Sono stati circa 8mila i visitatori che hanno preso parte alla rassegna di appuntamenti andati in scena nel weekend al Parco Arcobaleno.

Nonostante il grande successo, la manifestazione rischia di essere alla sua ultima manifestazione, come riportato dagli organizzatori sulla propria pagina Facebook. “Ed ecco come si è conclusa la 26° edizione del Beltane Pagan Festival – si legge nel post - Un annuncio sofferto ma necessario. Ossian ha aperto gli occhi al Popolo di Beltane sul grandissimo lavoro dell'associazione Anticaquercia e sulle difficoltà affrontate con l'attuale amministrazione comunale. Non sappiamo cosa accadrà da oggi in poi ma non possiamo che ringraziarvi per tutti questi anni passati assieme”.

Inoltre, nel video apparso sulla pagina della festa celtica, il direttore artistico Ossian D'Ambrosio ha dichiarato quanto segue: “Sono molto arrabbiato, questo è l'ultimo Beltane che facciamo a Masserano fino a quando non cambierà l'attuale amministrazione. Non è possibile essere trattati da sprovveduti dopo 26 anni. Voglio un'amministrazione che sappia comunicare, noi siamo disponibili a farlo”.

Contattato al telefono, il sindaco di Masserano Andrea Mazzone ha così replicato: “La legge richiede accertamenti certi circa l'organizzazione di eventi e manifestazioni, specialmente quelli che richiamano un gran numero di persone come accade a Beltane. I requisiti di sicurezza devono essere valutati dalla commissione di vigilanza sul pubblico spettacolo, rifatta quest'anno per lo spostamento del palco e convocata d'urgenza venerdì per certificare la piena idoneità”.

E aggiunge: “Essendo il sindaco l'autorità locale della pubblica sicurezza, ho l'obbligo di accertare che tutto sia realizzato secondo i dettami di legge. La responsabilità è mia. Sul rischio della fine di Beltane? Siamo un'amministrazione aperta al dialogo, sono stati tre giorni stancanti per tutti. Ci vedremo per parlarne tutti assieme”.