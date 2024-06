Crevacuore, inizia il mandato del nuovo sindaco Garlanda: ecco i nuovi assessori e consiglieri

A Crevacuore si è insediato il nuovo consiglio comunale. A guidarlo il nuovo sindaco Corrado Garlanda che, nella mattinata di sabato, 22 giugno, ha nominato i membri della sua giunta: Paola Boccato è il nuovo vicesindaco con deleghe ai lavori pubblici. Manuel Stasia, invece, è l'assessore che si occuperà di sport e manifestazioni. Al primo cittadino sarà affidato il bilancio.

Tra i banchi della maggioranza siedono come consiglieri eletti Emanuela Brera, Stefano Callegaro, Anna Diana, Gianni Gabrieli e Felice Tosi. In minoranza, invece, sono presenti gli ex sindaci degli ultimi anni Massimo Toso e Ermanno Raffo, affiancati da Alberto Biolcati.