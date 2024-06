Valle dell'Acqua, l'edizione 2024 è un successo nonostante il maltempo FOTO

Si è concluso con successo l’evento la Valle dell’Acqua, andata in scena nei paesi della Valle Cervo. Nonostante il maltempo nessun evento è stato annullato. Un vero peccato perchè sicuramente la partecipazione sarebbe stata certamente più numerosa. I visitatori erano entusiasti delle proposte in programma come le visite guidate, i concerti, gli eventi di trekking ed e-bike, assieme alle mostre e ai mercatini.

Come spiegato nelle scorse settimane dagli organizzatori, le offerte ricavate dalla vendita di borracce e magliette recante il logo della Valle dell'Acqua sarebbero state devolute alla Domus Laetitiae nell'anno del suo 40° anniversario. In particolare, al progetto “Spazio respiro, luogo ospitale”, dove i parenti delle persone bisognose di terapie potranno attendere in uno spazio accogliente e rilassante. Le offerte raccolte nei dieci eventi e nelle cellule ecomuseali ammontano a circa 600 euro.

Infine, da segnalare, la proiezione che ha aperto e chiuso la manifestazione al Tempio Valdese di Piedicavallo, dove si è registrato il sold out la prima sera e poca disponibilità di posti nella replica di domenica.