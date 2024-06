“Pronto, suo figlio ha avuto un incidente”. Finto avvocato al telefono ma la donna non ci casca

Non si placano i tentativi di truffa nel Biellese. Nella giornata di ieri, 24 giugno, un uomo si è spacciato per un avvocato e, dopo essersi messo in contatto telefonicamente con una donna, ha cercato di raggirarla sostenendo che il figlio era rimasto coinvolto in un sinistro stradale; inoltre, ha chiesto con urgenza soldi per la sua pratica.

La signora, residente a Borriana, non è cascata nel tranello e ha immediatamente allertato i Carabinieri. Casi analoghi sono stati segnalati nei comuni di Biella, Mongrando, Tavigliano, Occhieppo, Cossato e Sordevolo. Si raccomanda la massima attenzione.