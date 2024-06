Biella, Dynamic In Sport terza ai regionali Esordienti A.

Dopo la vittoria del titolo regionale con i B, dal 21 al 23 giugno è toccato al team Esordienti A salire sul podio, stavolta al terzo posto. Vittoria finale al VO2, che si è preso quindi la rivincita sul gruppo di Biella e Crescentino. Seconda Chivasso, con una manciata di punti di vantaggio su Dynamic In Sport, complice una sfortunata squalifica nell’ultima gara in programma, la staffetta 4x100 mista, che le giovani Rane Rosse avevano vinto nettamente.

I tecnici del team sono Chiara Ferraris per il gruppo di Crescentino e Giovanni Michelucci per Biella.

Tommaso N’gakoutou, classe 2004, tesserato per il team In Sport Rane Rosse di Biella, è stato tra i protagonisti della 60ª edizione del Trofeo Internazionale Sette Colli, manifestazione ospitata dallo Stadio del Nuoto Foro Italico di Roma dal 21 al 23 giugno.

Il classe 2004 è sceso in vasca nei 100 e nei 200 dorso, conquistando in entrambe le gare la qualificazione alla finale C destinata ai giovani. Nei 100, l’atleta allenato da Riccardo Mosca ha abbassato il proprio personale fino a 57”11, mentre nei 200 ha ottenuto il secondo miglior tempo in carriera nuotando per 2’05”03. In entrambe le occasioni, N’gakoutou ha concluso la gara al nono posto.