La Locanda della Stazione celebra l'apertura del nuovo dehor: un incontro fra tradizione e modernità.

La Locanda della Stazione ha inaugurato venerdì scorso il suo nuovo dehor, un elegante spazio all'aperto che promette di diventare il punto di riferimento per chi desidera vivere esperienze culinarie indimenticabili, immerso nella suggestiva cornice del Biellese.

L'evento ha visto la partecipazione di numerosi ospiti che hanno potuto degustare un delizioso aperitivo e una selezione di vini locali abbinati a piatti della cucina tradizionale.

Fondata nel 1961 dalla famiglia Casasola, la Locanda della Stazione ha una lunga storia di accoglienza e gastronomia. Il nuovo dehor rappresenta l'ultimo tassello di un'evoluzione continua, offrendo un ambiente raffinato e accogliente per ogni occasione.

Aperitivi, pranzi di lavoro, degustazioni di vini locali, cerimonie come: comunioni, cresime, anniversari di matrimonio e compleanni, nonché eventi aziendali; tutto trova la sua perfetta cornice in questo spazio all'aperto che combina eleganza e tradizione.

La Locanda della Stazione è situata in Via Francesco Cesone, 12 a Lessona, un territorio rinomato per i suoi pregiati vini. Il dehor, con il suo design curato e l'atmosfera unica, offre agli ospiti l'opportunità di gustare i sapori della cucina locale e dei vini di Lessona in un contesto esclusivo e naturale.

Per chi desidera scoprire di più e vivere un'esperienza all'insegna della tradizione e del gusto, la Locanda della Stazione invita a visitare il proprio sito web e a guardare il video della festa d'inaugurazione per rivivere i momenti più belli di questa serata memorabile:

Scopri di più visitando il sito: https://locandadellastazione.com/it/dehor-estivo/