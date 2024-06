Rice Football Match, l’incontro tra Polizia di Stato e Cgil finisce con un pareggio, FOTO

E’ finito con il pareggio e con una bella stretta di mano l’incontro di calcio amichevole che si è tenuto venerdì 14 giugno presso il Campo Piemonte Sport di corso Rigola, che ha visto come protagonisti i giocatori della squadra della Polizia di Stato e della CGIL, composta da giovani immigrati.

Un’iniziativa promossa dalla CGIL Vercelli Valsesia alla quale la Questura di Vercelli ha aderito con piacere, nel segno dell’aggregazione, della coesione e dell’inclusione sociale e di una sempre maggiore vicinanza della Polizia di Stato nei confronti di chi quotidianamente si presenta ai propri sportelli per il disbrigo delle pratiche di immigrazione.

Presenti all’evento, per sostenere e incoraggiare le proprie squadre, il Questore di Vercelli dr. Giuseppe Mariani e il Vicario del Questore dr. Rainone Gonario Antonio, per la Questura di Vercelli, nonché il Segretario Generale Valter Bossoni e il Responsabile Ufficio Stranieri Giuseppe Fodero, per la CGIL. Incontro che si prevede di ripetere in futuro, magari in una cornice più ampia di pubblico.

Nonostante la finalità dell’incontro di aggregazione e amicizia, la partita è stata giocata con sano agonismo fino all’ultimo secondo e al termine ci si è lasciati con la promessa di rivedersi ancora nei panni di avversari, sul campo, ma amici, ovunque.