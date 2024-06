Borriana, formata la nuova Giunta Comunale

Primo Consiglio Comunale venerdì 21 giugno a Borriana della nuova Amministrazione del confermato Sindaco Francesca Guerriero, il quale ha giurato, ed ha nominato la sua Giunta con Vice Sindaco Linda Rodani ed Assessore Roberto Antonacci.

“E’ per me un grande onore e una forte emozione – dichiara Franceca Guerriero - assumere, nuovamente, con questo giuramento il ruolo di Sindaco del nostro Comune. Sono orgogliosa del compito che i cittadini mi hanno affidato e che ringrazio di cuore. Desidero rivolgere un caloroso benvenuto anche a tutti i nuovi Consiglieri con i migliori auguri di buon lavoro, in un clima di collaborazione, di correttezza e di rispetto per il bene della nostra Comunità”. “Con questa prima seduta, - continua il primo cittadino - con l’insediamento di questa nuova Amministrazione e con il giuramento formulato divento il Sindaco di tutti i cittadini, anche di quelli che non mi hanno votato. L’esito delle ultime consultazioni elettorali ha espresso ancora una volta la sua adesione alla compagine delle Liste Civiche, che qui sono ben rappresentate, premiando la politica della presenza, della condivisione, della concretezza, dell’essere al servizio dei cittadini e soprattutto dell’essere indipendenti da contesti, ideologie e logiche di Partito”.

“Le Liste Civiche – prosegue Guerriero - rispondono solo ed esclusivamente ai cittadini e sicuramente sono una forza e una risorsa per il nostro territorio. L’aver operato nei precedenti 10 anni di governo, con quanto di bello si è riusciti a realizzare e concretizzare nonostante i due lunghissimi anni e mezzo di pandemia da Covid-19 e le difficoltà che siamo stati chiamati ad affrontare, è stato per me un grande onore, un’avventura stupenda che ho vissuto intensamente dando il massimo di me stessa avendo sempre e comunque come obiettivo il bene del paese motivo per cui ho lavorato instancabilmente in particolare in questi ultimi 5 anni ed ho deciso di ricandidarmi, accettando un incarico di pregio, ma sicuramente anche un carico di responsabilità non indifferente”.

“Auspico quindi, - afferma il Sindaco - che si possa lavorare attraverso il dialogo tra le varie forze presenti in Consiglio Comunale, costruendo il futuro di Borriana in un contesto di confronto costruttivo, di stima e rispetto reciproci, in un clima collaborativo e propositivo. Come mia attitudine, ribadisco che sono pronta ad ascoltare e a discutere proposte costruttive che anche l'Opposizione può e deve avanzare, in un clima di collaborazione nel pieno rispetto dei ruoli e delle funzioni reciproci. Grande è la responsabilità che mi è stata affidata: sono investita di un ruolo importantissimo per la nostra comunità, continuerò ad adempierlo con l’impegno, la serietà e l’umiltà, che sempre mi contraddistinguono, nel pieno rispetto delle Leggi e dei Regolamenti. Ma non sarò certo sola su questa strada, ho con me una validissima squadra che mi affiancherà in questa avventura: persone valide, competenti, amiche che sono pronte ad impegnarsi, dedicando il loro tempo, sottraendolo alla famiglia e al lavoro, per creare una Borriana migliore!”.

Francesca presenta i suoi colleghi di Giunta: “ Linda Rodani, con incarico di Vicesindaco e Assessore all’Istruzione, Servizi Sociali e Politiche Giovanili, 22 anni, studentessa lavoratrice, ragazza giovane, alla sua prima esperienza amministrativa, ma intraprendete e determinata che saprà fare la differenza, un valore aggiunto l’essere giovane ed avere spiccato senso civico. Roberto Antonacci, con incarico di Assessore all’Innovazione Tecnologica, Digitalizzazione, Commercio ed Ambiente, 53 anni, impiegato bancario, di provata esperienza professionale all’interno di banca nel territorio locale. Di prima esperienza politica che affronta con entusiasmo e generosità mettendosi al servizio della nostra comunità”.

“Lavoreremo come gruppo – spiega il Sindaco - ed ognuno dei nostri consiglieri sarà un punto di riferimento, collaboreremo insieme facendo squadra, sono molto fiera di tutti loro ed ho certezza che si potrà fare un buon lavoro di governo per il nostro Comune. Lavoreremo in totale trasparenza amministrativa con ascolto, impegno e buonsenso nelle decisioni, indicando come presupposti fondamentali l'analisi e la programmazione dell'azione. Daremo attuazione al nostro programma elettorale, concreto, fatto di proposte realizzabili, basate sulla conoscenza della nostra realtà che noi tutti viviamo quotidianamente e che sono state frutto di un attento lavoro condiviso insieme nel percorso che abbiamo fatto candidandoci alle elezioni, perché i nostri elettori ci hanno favorito nella competizione proprio per i suoi contenuti, unitamente a tutte le persone che compongono la nostra Lista Civica”.

“Voglio rivolgere un ringraziamento – conclude Francesca Guerriero - a tutti gli elettori che hanno avuto nuovamente fiducia nella nostra Lista Civica, ai quali garantisco il mio massimo impegno in questa consiliatura; a tutti gli amici che hanno accettato di mettersi in campo al mio fianco e che quotidianamente non fanno mancare il loro contributo propositivo per la realizzazione del nostro programma; a tutto il personale dipendente di questa Amministrazione comunale, per la consueta massima collaborazione, svolta sempre con diligenza ed impegno. Mi accingo ad assumere la carica di Sindaco per questo mio terzo mandato, ma con la stessa forte trepidazione e l’entusiasmo di 10 anni fa. Posso assumere nuovamente, con serenità, questa carica perché so che posso contare sul supporto morale e materiale della mia famiglia, senza la quale tutto questo non sarebbe possibile. Grazie alla mia squadra: Linda, Roberto, Marco Mora, Marco Nicolello, Barbara, Cristina, Gabriele, Andrea, Davide, grazie per aver creduto in me e nel nostro progetto”.