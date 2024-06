Biellesi litigiosi e lamentosi: la lunga compilation degli interventi di ieri delle Forze dell'Ordine

Ogni giorno, e anche nella giornata di ieri, sabato 22 giugno, i Carabinieri sono stati chiamati ad intervenire su tutto il territorio per diverse segnalazioni di liti famigliari, liti per futili motivi, musica ad alto volume in feste autorizzate e addirittura per il disturbo del pianto di un bimbo che non riesce a dormire. Sembra che il livello di insofferenza e intolleranza si sia alzato e che a Biella, che ad oggi non è colpita dalla macro criminalità, le pattuglie di Carabinieri e Polizia siano costantemente impegnate ad arginare gli episodi che nascono dal livello di stress delle persone. Un miglioramento non si intravvede, le persone sono indurite dai problemi giornalieri che sembrano aumentati dopo il covid e la soluzione alla situazione attuale sembra lontana o addirittura inesistente