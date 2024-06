Biella Corse, piazzamenti e ottimi risultati di classe e di gruppo al Rally Valli Ossolane

Piazzamenti e ottimi risultati di gruppo e di classe. Questo in estrema sintesi è come si è chiuso il weekend dei piloti e dei navigatori Biella Corse che hanno gareggiato questo fine settimana al Rally delle Valli Ossolane e alla Salita Trento – Bondone.

Rally Valli Ossolane

Al Valli Ossolane il miglior risultato è stato ottenuto da Fabrizio Margaroli e Massimo Minazzi, al via con una Skoda Fabia (gruppo RC2N, classe R5). Hanno infatti terminato il rally quarti assoluti, di gruppo e di classe. “La loro è stata una gran bella gara" ha commentato al termine il "team manager" di Biella Corse, Alby Negri; "hanno combattuto tutto il rally per raggiungere il terzo posto assoluto che gli è poi sfuggito per una manciata di secondi!"

Il biellese Pierangelo Tasinato, invece, in questa occasione in coppia con il navigatore Ermes Bagolin su di un’altra Skoda Fabia (gruppo RC2N, classe R5), ha chiuso la gara al 29° posto assoluto, 24° di gruppo e 22° di classe e al terzo della categoria “Over 55”.

"La nostra è stata una gara abbastanza buona” ha commentato il pilota al termine. “Sabato siamo rimasti un po’ indietro (anche perché mancava un po' di confidenza fra pilota e navigatore); domenica invece abbiamo recuperato e siamo riusciti a raccogliere punti per l’Over 55!”. Ottima la gara di Daniele Bestetti e Mattia Nicastri che, con la loro sempre valida Renault Clio Williams (Gruppo RC4N, classe A7), hanno chiuso primi di classe, quinti di gruppo e trentottesimi assoluti.

“Ci siamo divertiti e abbiamo fatto una bella gara” ha detto al termine il pilota; “la Clio è sempre una gran bella macchina!". Positivo anche il navigatore, anche se, ha commentato, “i cronometristi sulla Cannobina hanno sbagliato a scrivere e ci hanno tolto i due minuti dal precedente concorrente; così abbiamo "buttato alle ortiche" la possibilità di salire sul podio delle due ruote motrici!”. Buona anche la prova di Alberto Stopani e Roberto Rossi, al via con una Renault Clio RS Line (gruppo RC5N, classe Rally 5). Hanno infatti chiuso quarti di classe, quinti di gruppo e al 47° posto assoluto.

"Alberto è una "new entry" in Biella Corse" spiega Alby Negri. "E' di Cambiasca, nel Verbano, e pur essendo al debutto con una Rally 5 ha chiuso la gara al quarto posto di classe, a un soffio dal podio. E’ stato davvero bravo!" Dopo di loro sono giunti al traguardo Christian Casadei e Loris Dublanc, al via con una Peugeot 208 GT (gruppo RC4N, classe Rally 4), con cui hanno chiuso ottavi di classe, tredicesimi di gruppo e cinquantaduesimi assoluti. Poi i valdostani Patrich Chironi e Joly Yannick, su Renault Clio Sport (gruppo RC4N, classe R3) che hanno terminato al secondo posto di classe, diciassettesimi di gruppo e cinquantanovesimi assoluti.

“Per noi è stato un rally un po’ così visto che sabato abbiamo corso con un meteo un po' difficile se non sotto la pioggia. Comunque belle prove e bel secondo posto, che ci fa fare un passo avanti nella classifica della classe N3 della Zona 1". A seguire sono giunti al traguardo Fausto Ingignoli e Alessandro Rappoldi, in gara con una Peugeot 208 VTI (gruppo RC4N, classe Rally 4/R2B), con cui si sono piazzati all’8° posto di classe, al 26° di gruppo e all’80° della classifica assoluta.

Poi i “sempreverdi” Piero Magnani e Fabrizio Rizzo, al via con un’altra Renault Clio RS Line (gruppo RC5N, classe Rally 5). Hanno terminato la gara al 17° posto assoluto, al 31° di gruppo e al 97° assoluto. “Per noi che siamo diversamente giovani" ha commentato il pilota al termine “il filo conduttore è sempre il divertimento ... cosa che al Valli Ossolane certo non è mancato. Siamo soddisfatti della nostra gara e anche per il feeling che abbiamo trovato con la macchina. Ci rivediamo al Lana!".

Quindi Sandro Quinto e Rita Guiotto, in gara con una Peugeot 106 Rallye (gruppo RC5N, classe A5) hanno chiuso primi di classe e al 35° posto di gruppo e al 105° della classifica assoluta; Giuseppe Licari e la figlia Andrea Licari, in gara con una Peugeot 106 S16, hanno concluso settimi di classe e al 44° posto di gruppo e al 115° assoluto; e infine Andrea Bertoli e Aldo Gentile, al via con una piccola Fiat 600 Sporting (gruppo RC6N, classe A0), hanno fatto terzi di classe e di gruppo oltre che piazzarsi al 119° posto assoluto. Niente da fare, invece per Alex Bocchio Ramazio e Leone Natoli, in gara con una Skoda Fabia (gruppo RC2N, classe R5), ritirati per problemi meccanici nella seconda prova speciale della gara; e per Pietro Colla e Arrigo Pischedda, che dovevano gareggiare con una Renault Clio Williams (Gruppo RC4N, classe A7) ma non sono nemmeno partiti.

Per quanto riguarda i navigatori Biella Corse in gara a fianco di piloti di altra scuderia, Jessica Rosa, che aveva sul sedile di sinistra della Citroen C3 (gruppo RC2N, classe R5) con cui gareggiava il pilota Stefano Pelfini, ha chiuso al 39° posto assoluto, 26° di gruppo e 24° di classe; Luca Pieri, che ha affiancato Alessandro Guizzetti su di una Renault Clio (gruppo RC3N, classe S1600), ha chiuso 2° di classe, 2° di gruppo e 25° assoluto; mentre Enrico Gatto, in gara con Simone Silotto su di una Peugeot 208 GT (gruppo RC4N, classe Rally 4) ha terminato la gara undicesimo di classe, 21° di gruppo e 68° assoluto.

“Per noi la gara è andata più che bene” ha commentato il navigatore. “Questo Valli Ossolane per il mio pilota era in assoluto la seconda gara, la prima con quella macchina, ed è andato sempre in crescendo, senza mai sbagliare niente!". Ancora, Thomas Trombetta, che ha gareggiato a fianco di Marco Arcifera sulla Renault Clio RS Line (gruppo RC5N, classe Rally 5), ha chiuso 67° assoluto, 11° di gruppo e 9° di classe; mentre Gabriele Meloni, che ha navigato Ermes Mapi sulla Renault Clio RS Line (gruppo RC5N, classe Rally 5) ha terminato la gara 70° assoluto, 12° di gruppo e 10° di classe.

Trento-Bondone

E’ andata bene anche la Trento-Bondone di Giancarlo Graziosi, il pilota delle Salite di Biella Corse che questo fine settimana, con la sua Osella Pa21/P (gruppo CN, classe CN 3000), alla 73ª edizione della Trento-Bondone (per lui la “gara di casa”), quinta prova del Campionato Italiano Velocità Montagna Nord Italia e quarta del Campionato Italiano Super Salita, ha chiuso terzo di classe e di gruppo e al 31° posto assoluto. "Sono contento” ha commentato finita la gara “ho portato a termine la gara con un ottimo risultato. E voglio dire che è sempre un'emozione arrivare in fondo a questa bellissima salita!"