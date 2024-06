Sconfitta PD a Biella, Presidente Provincia Ramella Pralungo: “Avrei fatto una diversa campagna elettorale”

Emanuele Ramella Pralungo, confermato Sindaco di Occhieppo Superiore, Presidente della Provincia di Biella, esponente importante del Partito Democratico locale, e, per un certo periodo, uno dei papabili del centrosinistra per la candidatura a sindaco di Biella, analizza l’elezione amministrativa del capoluogo e la sconfitta del suo partito.

"A Biella – dichiara Ramella Pralungo - non siamo arrivati al secondo turno nonostante la consideravamo l’unica città piemontese in cui potevamo competere. Io avrei fatto una diversa campagna elettorale, evidenziando i fallimenti della passata giunta e facendoli pesare".

Ramella Pralungo non risparmia quindi critiche al PD biellese: “In assemblea di sezione, quando si parlava di candidature, ho chiesto di ricucire lo strappo che pareva si stesse formando: mi è stato detto di non rompere le scatole e di stare tranquillo in Provincia. Così ho fatto”.

Secondo il Presidente della Provincia il PD dovrebbe convocare la segreteria: “Dobbiamo confrontarci e trarre le conclusioni del risultato elettorale. Abbiamo eletto un consigliere regionale, ma solo perché è cambiata la legge elettorale. Ognuno si prenda le sue responsabilità. Io sono legato al PD non alla sezione a cui sono iscritto”.