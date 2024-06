Orizzonti Creativi celebra la cultura: presentata la Fiera Letteraria Biellese 2024.

Inserito nel programma di Biella Estate 2024 e patrocinato dalla Città di Biella, sarà un appuntamento incentrato su letteratura, poesia, arti visive, recitazione, musica e stand espositivi. Si tratta di una vetrina culturale e artistica, un’occasione per lasciarsi trasportare nel mondo della letteratura e della cultura. Autrici e autori del panorama biellese presenteranno le loro opere di narrativa, poesia e saggistica. Accompagnamento musicale a cura del gruppo Macchiato Funky, brani recitati, poesie interpretate. Una Galleria d’Arte sotto i portici di via Battistero e momenti di Arte Collettiva in piazza Duomo per la realizzazione di un Mandala guidato da Mauro Lombardi, in collaborazione con Daniela Marinello. L’evento si arricchisce di nuove proposte, interventi e presentazioni di Case Editrici, Associazioni Culturali, Cooperative Sociali e Organizzazioni Non Governative che saranno presenti con i loro Stand. Sul palco posizionato in piazza Duomo si avvicenderanno presentazioni di libri, incontri con gli autori, dialoghi, letture animate e reading di poesia. Sotto i portici di via Battistero e in piazza Duomo saranno allestiti gli stand espositivi delle opere letterarie e delle opere artistiche.

Ospite Speciale della Fiera Letteraria Biellese 2024 Mosè Singh doppiatore e direttore di doppiaggio. Ha lavorato a serie di culto come “Vikings”. È noto per prestare la voce a personaggi iconici come Zenitsu in “Demon Slayer”, Denji in “Chainsaw Man”, e Mikey in “Tokyo Revengers”. Direttore del doppiaggio, ha guidato progetti come “Pokemon Path to the Peak” e “City Hunter The Movie: Angel Dust”. Vincitore del premio Crunchyroll Awards come miglior doppiatore italiano per il doppiaggio di Denji in Chainsaw Man. Lettore di audiolibri come Il Maialino di Natale di: J.K. Rowling.

Spazio ai Cosplayer!!!

La manifestazione è la normale prosecuzione della Fiera Letteraria Biellese Starter Edition tenutasi, in via Battistero il 25 giugno 2022, della Fiera Letteraria Biellese Indoor, svolta il 19 novembre presso la Biblioteca Civica di Biella, della Fiera Letteraria Biellese 2023 tenutasi, in via Battistero e Piazza Duomo il 23 e 24 giugno 2023, durante le quali attori del territorio hanno letto e interpretato alcuni brani tratti da racconti di scrittori biellesi, contribuendo a diffondere e a promuovere la cultura locale.

La “Fiera Letteraria Biellese”, ideata da Orizzonti Creativi, nasce per promuovere la cultura attraverso la lettura con l’intento di valorizzare il territorio. Essa si propone di avvicinare alla lettura quel pubblico, giovane e meno giovane, che normalmente non ha con questa molta consuetudine e di offrire nuovi spunti a chi, invece, già conosce e ama la letteratura.

L’evento, organizzato grazie al contributo di Fondazione CRB e al supporto del CTV di Biella, si svolgerà nel cuore della città di Biella e si avvarrà della collaborazione di numerose associazioni ed enti del territorio: Pro Loco di Biella e Valle Oropa, Big Picture Learning, Harambee, Nuova Alba, Sistema Bibliotecario Biellese, Still I Rice, Storie di Piazza, UPB Educa, Urban Kintsugi, Zero Gravità.

Biella è per la cultura, venite a trovarci!

Sarà possibile trascorrere un sabato in compagnia di scrittori, attori, pittori e musicisti del panorama biellese