Piedicavallo, al via il terzo mandato di Rosazza Prin: in giunta ci saranno Vincenzi e Cabarle

Inizia il terzo mandato di Carlo Rosazza Prin. Nella serata di ieri, 20 giugno, si è tenuto l'insediamento del sindaco di Piedicavallo: in tale occasione, sono stati anche nominati i membri della giunta. Si tratta del vice Claudia Vincenzi e dell'assessore Alberto Cabarle.

Come già avvenuto negli ultimi 10 anni, non saranno assegnate deleghe specifiche; al contrario, le decisioni saranno collegiali. In consiglio prenderanno posto anche Luciano Capacci, Alberto Cura, Maura Farris, Cesare Francesa Morel, Elmina Parente, Cinzia Tamone e Monica Zen.