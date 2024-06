Molino nella storia, per la prima volta Pralungo ha un sindaco al terzo mandato FOTO

Clima disteso a Pralungo nel giorno dell'insediamento del primo cittadino Raffaella Molino, confermata nelle scorse settimane alla guida del paese.

Una giornata storica per l'intera comunità: caduto il limite dei due mandati, per la prima volta la popolazione ha confermato per la terza volta di fila il proprio sindaco. Fino ad oggi, non era mai accaduto. Non solo: da entrambe le liste sono giunti segnali di dialogo e leale collaborazione in vista dei prossimi 5 anni di legislatura.

Dopo il giuramento e l'intervento sulle linee programmatiche di governo, Molino ha nominato i membri della sua giunta: vice sarà ancora una volta Ilario Stefani, affiancato dall'assessore Enrico Bozino. Le deleghe saranno, invece, assegnate nei prossimi giorni. In maggioranza hanno preso posto Susanna Acquadro, Samanta Biano, Alessio Marchini, Lorenzo Mirabile e Silvio Stefani.

Le fila della minoranza saranno occupate dalla lista “Insieme, per il bene comune” formata da Matteo Arbore, Claudio Bisoglio e Marco Ganni. Infine, l'amministrazione comunale ha voluto premiare con una targa il volontario Massimo Negro Brida che, per molti anni, ha consegnato pasti a domicilio presso la locale casa di riposo. Assieme a lui era presente anche il parroco, don Ezio Zanotti.