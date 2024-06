A Pray è svolta dopo 10 anni, Lucio Aimone è il nuovo sindaco: ecco i nuovi assessori e consiglieri

A Pray si è insediato il nuovo consiglio comunale. A guidarlo il sindaco (recentemente eletto) Lucio Aimone che raccoglie l'eredità di Gian Matteo Passuello, alla guida del comune negli ultimi 10 anni.

In tal sede, sono stati nominati i nuovi membri della giunta: Gianni Ciliesa sarà il vice mentre Rosetta Pagliazzo ricoprirà il ruolo di assessore. Per ora, non sono state assegnate deleghe. La decisione è rinviata al prossimo consiglio, in programma ad inizio luglio. In maggioranza siederanno Carolina Ciliesa, Loris Miloni, Paolo Boggia, Franco Fileppo e Martina Vassallo.

Tra i banchi della minoranza, invece, saranno presenti l'ex sindaco, assieme a Gaia Passuello e Patrizia De Fabiani.